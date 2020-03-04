Шмыгаль возглавил Кабмин: что о нем известно / Фото: Кабмин

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Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Соответствующий проект постановления № 3168, который подал президент Владимир Зеленский, сегодня во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады приняли народные депутаты.

Бывший министр развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука получил 291 голос поддержки парламентариев, против голосовали 59, а воздержались 46 нардепов.

Во время обсуждения назначения Шмыгаля на должность премьера представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обвинила его в сексизме и призывала всех женщин Рады не голосовать за этого кандидата.

В свою очередь представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что ОПЗЖ также не поддерживает назначение Шмыгаля и новых членов правительства.

Денис Шмыгаль с августа 2019 года возглавлял Ивано-Франковскую область, а до этого работал в руководстве корпорации олигарха Рината Ахметова ДТЭК — руководил Бурштынской ТЭС.

Шмыгаль родом со Львова. Высшее образование он получил в Львовской политехнике, впоследствии стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещении производительных сил. У нового премьера есть опыт стажировки и учебы в Германии.

В 2000 годах глава правительства занимался бизнесом, затем работал во Львовской областной госадминистрации и Фискальной службе. В января 2018 года Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии — Бурштынской ТЭС, принадлежащей холдингу Ахметова. В ДТЭК за 2018 год он заработал 3,5 млн грн. Жена Шмыгаля Екатерина занимается мелким бизнесом во Львове.

Большая часть имущества Шмыгалей, согласно декларации, записана на его жену. Известно, что семья владеет 115 тыс. долл. наличными и земельными участками площадью около 5 тыс. кв м. во Львовской области. Также у них есть дом площадью 215 кв м. На жену Дениса Шмыгаля записан внедорожник Land Rover.