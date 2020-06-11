Коронавірус у Росії виявили у понад півмільйона людей, у ВООЗ здивовані низькою смертністю

Коронавірус в Росії виявили у понад півмільйона людей, у ВООЗ здивовані низькою смертністю, фото — Известия

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Коронавірус у Росії поширюється небувалими темпами. COVID-19 виявили вже у понад півмільйона людей. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) здивована низькою смертністю в РФ.

11 червня кількість виявлених хворих складає 502 тис. 436, померли від COVID-19 6 тис. 532 людини. За останню добу в Росії виявили 8 тис. 779 випадків захворювання.

РФ нині на третьому місці у світі за кількістю інфікованих. Росіян випереджають тільки США і Бразилія.

У штабі з боротьби з коронавірусом повідомили, що одужали 52% від загальної кількості інфікованих.

У ВООЗ не можуть зрозуміти причину низького рівня смертності людей з коронавірусом в Росії, оскільки вона непропорційна до кількості населення країни. Один із менеджерів ВООЗ Майк Райан заявив, що ситуація є «незвичайною».

Райан повідомив, що російська влада повинна пояснити, який метод вони використовують, заявляючи про причини смерті хворих із коронавірусом.

Важливо, щоб влада надала метод, за яким проводиться підтвердження причин смертей для того, щоб упевнитися, що вони точно і належним чином підтверджують їх, — зазначив експерт.

За даними Райана, існує стандарт офіційного підтвердження смерті, розроблений ВООЗ, який надано кожній державі-члену організації для належної сертифікації летальних випадків серед тих, що заразилися COVID-19.