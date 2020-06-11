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Коронавирус в России обнаружили у более полумиллиона человек, в ВОЗ удивлены низкой смертностью, фото — Известия

Коронавирус в России обнаружили у более полумиллиона человек, в ВОЗ удивлены низкой смертностью

11 июн 2020, 13:44
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Коронавирус в России распространяется небывалыми темпами. COVID-19 обнаружили уже у более полумиллиона человек. Тем временем Всемирная организация здравоохранения удивлена ​​низкой смертностью в РФ.

11 июня число выявленных больных составляет 502 тыс. 436, умерли от COVID-19 6 тыс. 532 человека. За последние сутки в России обнаружили 8 тыс. 779 случаев заболевания.

РФ сейчас на третьем месте в мире по числу инфицированных. Россиян опережают только США и Бразилия.

Коронавирус в мире, фото — worldometers

В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что выздоровели 52% от общего количества инфицированных.

В ВОЗ не могут понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом в России, поскольку она непропорциональна количеству населения страны. Один из менеджеров ВОЗ Майк Райан заявил, что ситуация является «необычной».

Райан сообщил, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.

Важно, чтобы власть предоставила метод, согласно которому проводится подтверждение причин смертей. Это нужно для того, чтобы удостовериться, что они точно и надлежащим образом подтверждают причины, — отметил эксперт.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для надлежащей сертификации летальных случаев среди заразившихся COVID-19.

Источник: Ракурс


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