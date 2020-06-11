Протесты в США: под залог отпустили одного из подозреваемых в убийстве афроамериканца Флойда

Джордж Флойд умер 25 мая, фото: Lorie Shaull

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В США после уплаты залога отпустили из тюрьмы 37-летнего бывшего полицейского Томаса Лэйна — одного из подозреваемых в причастности к резонансному убийству при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало массовые акции протеста.

Сумма залога составила 750 тыс. долл. США. Об этом сообщает The New York Post.

В деле о гибели Флойда Лейн фигурирует как пособник и подстрекатель к убийству. Из тюрьмы подозреваемый вышел вчера во второй половине дня. Следующее судебное заседание, в котором он должен участвовать, запланировано на 29 июня.

Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе спустя несколько часов после того, как полицейский Дерек Шовин во время его задержания применил удушающий прием. Шовина подозревают в совершении убийства второй степени (непреднамеренное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана).

Еще двое полицейских, которые вместе с Лейном и Шовином участвовали в задержании Флойда, — То Тао и Александр Куенг, по состоянию на 10 июня оставались за решеткой. Им, как и Лейну, определили залог в размере 750 тыс. долл.

Напомним, для Шовина размер залога, который в начале этой недели определил суд, составляет 1 млн долл.