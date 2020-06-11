Зеленский о Порошенко: Он до сих пор мнит себя президентом Украины

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Владимир Зеленский рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно добивался встречи с ним еще с момента его прихода на Банковую. Зеленский также убежден, что бывший глава государства до сих пор считает себя действующим президентом.

Порошенко… хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла… Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы… Они меня лишь оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то., — рассказал Зеленский в интервью УП.

Вместе с тем глава государства добавил, что все-таки ему пришлось пообщаться с Порошенко.

Он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с иностранными лидерами, они меня воспринимали сначала как… врага Украины… Потом он столько раз мне предлагал встретиться, и когда он пришел, я ему сказал: окей, — уточнил президент.

По словам Зеленского, с экс-президентом они дипломатично пообщались на много различных тем. Он также назвал главную ошибку Порошенко.

Его главная ошибка в том, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что во время встречи Порошенко предлагал ему «вместе что-то делать для страны». В то же время Зеленский не верит в то, что с Порошенко можно договориться.