Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата

https://racurs.ua/n139566-vakarchuk-vypolnil-svou-missiu-i-vo-vtoroy-raz-reshil-uyti-iz-rady.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, народный депутат Верховной Рады IX созыва от фракции «Голос», заявил, что уходит из парламента. Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что парламент рассмотрит ее в ближайшее время.

Он заявил, что принял это решение в связи с тем, что «считает свою миссию выполненной» — он привел в Верховную Раду новых, патриотически настроенных людей. Об этом он рассказал 11 июня во время брифинга возле Верховной Рады.

Меня не интересует должность, меня не интересует политическая карьера, меня не интересует власть — меня интересуют изменения в стране. И для этого, безусловно, надо менять парламент. Во многом наша задача осуществилась, — рассказал он.

По информации СМИ, после того, как три месяца назад фракцию «Голос» возглавила Кира Рудик, Вакарчук почти прекратил свою деятельность во фракции. В то же время он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность и работу в партии «Голос».

Как известно, 24 июля 2019 года на съезде партии «Голос» Святослава Вакарчука официально избрали председателем этой политической силы. На выборах в Верховную Раду партия «Голос» набрала 5,82% голосов, получив 17 мест в парламенте.