Вакарчук «виконав свою місію» та вдруге вирішив піти з Ради

https://racurs.ua/ua/n139566-vakarchuk-vykonav-svou-misiu-ta-vdruge-vyrishyv-pity-z-rady.html

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Святослав Вакарчук, народний депутат Верховної Ради IX скликання від фракції «Голос», заявив, що йде з парламенту. Він вже написав заяву про складання депутатських повноважень та сподівається, що парламент розгляне її найближчим часом.

Він заявив, що прийняв це рішення у зв’язку з тим, що «вважає свою місію виконаною» — він привів до Верховної Ради нових, патріотично налаштованих людей. Про це він розповів 11 червня під час брифінгу біля Верховної Ради.

Мене не цікавить посада, мене не цікавить політична кар'єра, мене не цікавить влада — мене цікавлять зміни в країні. І для цього, безумовно, треба змінювати парламент. Великою мірою наша задача здійснилася, — розповів він.

За інформацією ЗМІ, після того, як три місяці тому фракцію «Голос» очолила Кіра Рудик, Вакарчук майже припинив свою діяльність у партії. Водночас він підкреслив, що не має наміру припиняти свою політичну діяльність і роботу в партії «Голос».

Як відомо, 24 липня 2019 року на з’їзді партії «Голос» Святослава Вакарчука офіційно обрали головою цієї політичної сили. На виборах до Верховної Ради партія «Голос» набрала 5,82% голосів, здобувши 17 місць у парламенті.