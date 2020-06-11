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Ракурс
COVID-19 в армії: кількість інфікованих підскочила разом з рекордним приростомі в країні, фото — УП

COVID-19 в армії: кількість інфікованих підскочила разом із рекордним приростом в країні

11 чер 2020, 13:06
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Коронавірус у Збройних силах України (ЗСУ) за останню добу вразив 25 військовослужбовців. Всього на COVID-19 в армії хворіють 159 осіб.

Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук повідомило, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей військовослужбовців з найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими хворі спілкуються щодня або мешкають разом.

Загалом за час пандемії в армії зафіксували й чотири летальних випадки.

У ЗСУ в ізоляції чи самоізоляції нині перебувають 598 осіб. 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин на Київщині. Симптоми захворювання у них відсутні. Удома на лікуванні перебувають семеро військових.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що в Україні зафіксували рекордний приріст інфікованих коронавірусом (майже 700 осіб), а всього в країні захворіли на COVID-19 понад 29 тис. громадян.

Джерело: Ракурс


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