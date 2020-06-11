COVID-19 в армії: кількість інфікованих підскочила разом з рекордним приростомі в країні, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n139565-covid-19-v-armiyi-kilkist-infikovanyh-pidskochyla-razom-z-rekordnym-pryrostom-v-krayini.html

Ракурс

Коронавірус у Збройних силах України (ЗСУ) за останню добу вразив 25 військовослужбовців. Всього на COVID-19 в армії хворіють 159 осіб.

Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук повідомило, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей військовослужбовців з найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими хворі спілкуються щодня або мешкають разом.

Загалом за час пандемії в армії зафіксували й чотири летальних випадки.

У ЗСУ в ізоляції чи самоізоляції нині перебувають 598 осіб. 15 військовослужбовців перебувають у ізоляторі однієї з військових частин на Київщині. Симптоми захворювання у них відсутні. Удома на лікуванні перебувають семеро військових.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що в Україні зафіксували рекордний приріст інфікованих коронавірусом (майже 700 осіб), а всього в країні захворіли на COVID-19 понад 29 тис. громадян.