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Ракурс
COVID-19 в армии: число инфицированных возросло вместе с рекордным приростом в стране, фото — УП

COVID-19 в армии: число инфицированных возросло вместе с рекордным приростом в стране

11 июн 2020, 13:06
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Коронавирус в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последние сутки поразил 25 военнослужащих. Всего COVID-19 в армии сейчас болеют 159 человек.

Командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбук сообщило, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах военнослужащих с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми больные общаются ежедневно или живут вместе.

Всего за время пандемии в армии зафиксировали и четыре летальных случая.

В ВСУ на изоляции или самоизоляции сейчас пребывает 598 человек. 15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей Киевской области. Симптомы заболевания у них отсутствуют. Дома на лечении находится семеро военных.

Сегодня «Ракурс» сообщал, что в Украине зафиксировали рекордный прирост инфицированных коронавируса (почти 700 человек), а всего в стране заболели COVID-19 более 29 тыс. граждан.

Источник: Ракурс


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