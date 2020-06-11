Зеленський про Порошенка: Він досі вважає себе президентом України

https://racurs.ua/ua/n139568-zelenskyy-pro-poroshenka-vin-dosi-vvajaie-sebe-prezydentom-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський розповів, що п’ятий президент України Петро Порошенко неодноразово добивався зустрічі з ним ще від початку його роботи на Банковій. Зеленський також переконаний, що колишній глава держави і досі вважає себе чинним президентом.

Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу… Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми… Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось…, — розповів Зеленський в інтерв’ю УП.

Разом з тим глава держави додав, що все-таки йому довелося поспілкуватися з Порошенком.

Він розповідав про мене якісь байки міжнародним партнерам з самого початку. Кожного разу, коли я зустрічався з лідерами з-за кордону, вони мене сприймали спочатку як… ворога України… Потім він стільки разів мені пропонував зустріч, що вже, коли він прийшов, я йому сказав: окей, — уточнив президент.

За словами Зеленського, з екс-президентом вони дипломатично поспілкувалися на багато різних тем. Він також назвав головну помилку Порошенка.

Його головна помилка, що він вважає себе президентом України. Дотепер. І далі так буде вважати. І навіть пройде 10 років, він буде вважати, що він єдиний, який щось там зробив для України, а всі інші ніхто. Так воно і буде, повірте мені, — розповів Зеленський.

Він додав, що під час зустрічі Порошенко пропонував йому «разом щось робити для країни». Водночас Зеленський не вірить у те, що з Порошенко можна домовитися.