Протести в США: під заставу відпустили одного з підозрюваних у вбивстві афроамериканця Флойда

Джордж Флойд помер 25 травня, фото: Lorie Shaull

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У США після сплати застави відпустили з в’язниці 37-річного колишнього поліцейського Томаса Лейна — одного з підозрюваних у причетності до резонансного вбивства під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, яке спровокувало масові акції протесту.

Сума застави становила 750 тис. дол. США. Про це повідомляє The New York Post.

У справі про загибель Флойда Лейн фігурує як пособник та підбурювач до вбивства.

З в’язниці Лейн вийшов вчора в другій половині дня. Наступне судове засідання, в якому має брати участь Лейн, заплановане на 29 червня.

Флойд помер 25 травня у Міннеаполісі, через кілька годин після того, як поліцейський Дерек Шовін під час його затримання застосував задушливий прийом.

Шовіна підозрюють у вчиненні убивства другого ступеня (ненавмисне вбивство чи умисне вбивство, вчинене без попереднього плану).

Ще двоє поліцейських, які разом із Лейном та Шовіним брали участь у затримання Флойда, — То Тао та Александр Куенг, станом на середу залишалися за ґратами. Їм, як і Лейну, визначено заставу в розмірі 750 тис. дол. США.

Нагадаємо, для Шовіна розмір застави, яку на початку цього тижня визначив суд, становить 1 млн дол. США.