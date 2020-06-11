Подозрение Стерненко: версии СБУ и активиста о самозащите и умышленном убийстве

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Ракурс

Сергею Стерненко, бывшему лидеру одесского «Правого сектора», сегодня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 — умышленное убийство и «незаконное» ношение холодного оружия, — написал Стерненко в Телеграмм-канале.

Он заявляет, что это было не убийство, а необходимая самооборона. Кроме этого, по его словам, результаты нескольких экспертиз доказывают, что его нож не является холодным оружием.

Активист также сообщил, что прокурор и следователь отказываются предоставлять материалы, которые исключают состав преступления в его действиях.

Причины отказа не называют, хотя среди документов есть и общеизвестные, по которым не допускается отказ в ознакомлении в соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК Украины. В частности, отказываются предоставлять копию постановления прокурора Радионова, согласно которой он считает подозрение необоснованным, составленным предвзято и несостоятельно, — написал Стерненко.

В то же время в Службе безопасности Украины подтвердили, что 11 июня по согласованию с Офисом генпрокурора Ирины Венедиктовой Стерненко было сообщено о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Можно говорить о том, что Кузнецов и Исайкул планировали запугать и нанести телесные повреждения Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой — наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов — проникающее колото-резаное ранение живота… Такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона, — рассказали в СБУ.

В ведомстве Баканова добавили, что дальнейшие действия активиста «ставят под сомнение вышеупомянутую версию».

Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным… Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 м от места первой драки, — убеждены в СБУ.

В Службе безопасности не верят в достоверность заявлений Стерненко о том, что он ранил нападавшего в ходе самообороны, а впоследствии никаких ранений не наносил.

Проведенная во время досудебного расследования экспертиза свидетельствует об умышленном убийстве. Также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула, — отметили в СБУ.

Следователи также ссылаются на страницу Стерненко в Фейсбуке, где он якобы лично подтвердил, что этот нож принадлежит ему.

Напомним, в первой половине 2018 года на Стерненко было осуществлено несколько нападений. Во время одного из них, 24 мая 2018 года, он нанес смертельное ранение злоумышленнику. Сам Стерненко тогда получил повреждения руки и ушиб головы. 18 мая этого года СБУ, куда Стерненко пришел для проведения следственных действий, признала активиста потерпевшим по делу о нападении на него. Тогда Стерненко заявил, что его вызвали для вручения подозрения в совершении умышленного убийства, однако из-за общественного резонанса отказались объявлять обвинения.