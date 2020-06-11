ДТП в Хмельницькому. Фото: ДСНС

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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у Хмельницькому.

В обласному центрі по вул. Кам’янецькій зіткнулись два вантажних автобуси «Мерседес Спрінтер» під керуванням водіїв віком 35 та 48 років. Аварія сталася поблизу повороту на село Розсоша. Внаслідок ДТП обидва водії та 60-річна пасажирка одного з автобусів загинули на місці пригоди. Про це 11 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Як повідомляє місцеве видання Vsim із посиланням на начальника обласної поліції Анатолія Щадила, вже встановлена попередня причина аварії. Правоохоронці вважають, що один із учасників дорожнього руху виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з іншим авто. Остаточну причину ДТП встановлять після проведення всіх слідчих дій.

Зазначається, що за фактом аварії правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Київ-Чернігів в Київській області сталася ДТП з пожежею. Зіштовхнулися легковий автомобіль BMW з вантажівкою, після цього виникла пожежа. Від травм загинув водій легкового автомобіля.