МВФ оприлюднив меморандум про співпрацю з Україною. Фото: zik.ua

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Міжнародний валютний фонд 11 червня оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, яка дозволяє отримати чергову позику.

Україна отримає 5 млрд дол. кредиту. Опублікований та схвалений Радою директорів МВФ документ містить заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати і дотримуватись уряд та Національний банк протягом періоду дії програми у 2020−2021 роках. Також у меморандумі йдеться про конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою. Документ опублікований на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що програма Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної і фінансової стабільності. Вона повинна охопити монетарну політику, політику фінансового сектору, енергетичну політику та антикорупційну політику.

Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначені затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалювання з повним відображенням витрат на газ.

Нагадаємо, 10 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. Вчора Міністерство фінансів повідомляло, що 11 червня Україні перерахують перший транш в сумі 2,1 млрд дол. Це перша частина із запланованих 5 млрд дол., які Україна повинна отримати в рамках програми Stand-by.