Утка обычная. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n139605-vykup-za-utku-katu-v-berdyanske-posetiteli-zooparka-pohitili-mestnuu-lubimicu-i-trebovali-za-nee.html

Ракурс

В Бердянске посетители контактного зоопарка похитили утку и требовали за нее выкуп.

Птица всегда гуляла возле зверинца и никуда сама не уходила. За год люди к ней привыкли, утка Катя стала местной любимицей. Однако вчера два парня и девушка целенаправленно украли утку. Об инциденте сообщила директор зоопарка Ольга Бельчева на собственной странице в Facebook.

Похитителей с уткой в руках заметил местный житель, который проходил мимо. Он рассказал работникам зоопарка о том, что подозрительные люди взяли утку и начали убегать. На поиски бросился весь коллектив.

Я побежала за ними, за мной следом ребята на машинах. Эта стремная компания начала выступать и требовать выкуп. По прибытию моей группы поддержки, ребята с райончика сменили тон общения, и мы у них забрали утку, — пишет Ольга Бельчева.

Напомним, на Кировоградщине местный орнитолог Станиславас Гужявичус создал приют для птиц, пострадавших от рук своих хозяев. В этом приюте находятся экзотические и редкие пернатые. Некоторых из них орнитолог выкупил у хозяев, других поймал на улице.