Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу у Фейсбук

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В Україні коронавірусом заразилися вже 29 тис. 753 особи. З початку епідемії від хвороби померли 870 заражених, а коронавірус зуміли подолати 13 тис. 517 осіб.

За останню добу медики лабораторно підтвердили 683 нових випадки зараження. У четвер, 11 червня, одужали 426 осіб, а померли 16 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області (3 тис. 831 особа), Києві (3 тис. 766 осіб), Львівській області (2 тис. 526 осіб) та Рівненській області (2 тис. 231 особи).

Нагадаємо, вчора МОЗ повідомляло, що 10 червня коронавірусом в Україні інфікувалися 689 українців, зокрема 19 дітей і 65 медпрацівників. Такого високого добового показника зараження не фіксувалося в Україні від початку епідемії COVID-19.