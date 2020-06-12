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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу у Фейсбук

В Україні другу добу поспіль фіксують майже 700 нових випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)

12 чер 2020, 08:37
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В Україні коронавірусом заразилися вже 29 тис. 753 особи. З початку епідемії від хвороби померли 870 заражених, а коронавірус зуміли подолати 13 тис. 517 осіб.

За останню добу медики лабораторно підтвердили 683 нових випадки зараження. У четвер, 11 червня, одужали 426 осіб, а померли 16 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Найбільше випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області (3 тис. 831 особа), Києві (3 тис. 766 осіб), Львівській області (2 тис. 526 осіб) та Рівненській області (2 тис. 231 особи).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: ЦГЗ МОЗ

Нагадаємо, вчора МОЗ повідомляло, що 10 червня коронавірусом в Україні інфікувалися 689 українців, зокрема 19 дітей і 65 медпрацівників. Такого високого добового показника зараження не фіксувалося в Україні від початку епідемії COVID-19.

Джерело: Ракурс


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