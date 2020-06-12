Екс-міністр Володимир Омелян. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139610-dbr-pryyshlo-z-obshukamy-do-eks-ministra-omelyana-foto.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань 12 червня прийшло з обшуками до будинку екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Колишній урядовець відзначив, що правоохоронці завітали до його помешкання о 6.30 ранку. На той час у будинку ще спали його діти, дружина та мама. Про це колишній міністр сьогодні повідомив на власній сторінці у Facebook.

6.30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком, — написав Омелян.

Екс-чиновник припускає, що слідчі дії нібито стосуються колишніх власників будинку.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в суді оголосили обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Його обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366−1 Кримінального кодексу) у деклараціях за 2015 та 2016 роки.