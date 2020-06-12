Киев вернется к строгому карантину: что закроют в столице, если инфицированных станет больше (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139626-kiev-vernetsya-k-strogomu-karantinu-chto-zakrout-v-stolice-esli-chislo-inficirovannyh.htmlРакурс
Карантин в Киеве могут вернуть. Часть ограничений, которые смягчили ранее, придется восстановить, если показатель заболеваемости повысится.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом 12 июня во время онлайн-брифинга.
Строгий карантин вернется, если показатель заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тыс. человек. Сегодня инцидентность составляет 16 человек на 100 тыс. населения.
Как рассказал городской голова, возобновление действия ограничений коснется работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.
Многие люди не соблюдают даже элементарных правил. Не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом они будут апеллировать к власти, — сказал Кличко.
Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, сегодня увеличилось на 95 человек. Среди них — 16 медиков. Один человек умер.
Сейчас в столице уже 3 тыс. 766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Деснянском районе (24), в Дарницком (23) и в Оболонском районе (11).
Мы увеличили количество тестирований на COVID-19. И не потому, что раньше не было тест-систем, а из-за того, что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Только «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» сделал почти 35 тыс. исследований ПЦР-тестов, — сообщил Кличко.