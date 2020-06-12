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Децентрализация: стало известно, сколько районов оставил Кабмин в каждой области

Кабмин одобрил план образования районов: стало известно, сколько их будет в каждой области (СПИСОК)

12 июн 2020, 12:14
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Децентрализация в Украине вышла на завершающий этап. Сегодня на заседании правительства был одобрен план образования новых районов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы.

Мы в октябре должны провести местные выборы согласно новому административному делению, чтобы страна могла двигаться дальше в части улучшения сервиса государства для граждан. Тормозить и затягивать процесс нельзя… Общины должны стать современными и соответствовать потребностям людей, — отметил глава правительства.

По его словам, сейчас на карте существует 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше.

Существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века. Они не отвечают современным стандартам. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 тыс. человек, а есть районы, где проживает свыше 180 тыс. Это создает значительные перекосы и сложности в управлении, — подчеркнул Шмыгаль.

В постановлении Кабмина предусматривается формирование такого количества районов:

  • АР Крым — 10 районов,

  • Винницкая область — 5 районов,

  • Волынская область — 4 района,

  • Днепропетровская — 6 районов,

  • Донецкая область — 8 районов,

  • Житомирская область — 4 района,

  • Закарпатская область — 5 районов,

  • Запорожская область — 5 районов,

  • Ивано-Франковская область — 5 районов,

  • Киевская область — 6 районов,

  • Кировоградская область — 4 района,

  • Луганская область — 8 районов,

  • Львовская область — 7 районов,

  • Николаевская — 4 района,

  • Одесская — 6 районов,

  • Полтавская — 4 района,

  • Ровенская область — 4 района,

  • Сумская область — 5 районов,

  • Тернопольская область — 3 района,

  • Харьковская область — 7 районов,

  • Херсонская область — 3 района,

  • Хмельницкая область — 5 районов,

  • Черкасская область — 4 района,

  • Черновицкая область — 3 района,

  • Черниговская область — 4 района.

Относительно формирования ОТО принято следующее решение:

  • В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,

  • В Волынской области — 54

  • В Днепропетровской области — 86

  • В Сумской области — 51

  • В Николаевской области — 52

  • В Кировоградской области — 49

  • В Черкасской области — 67

  • В Ивано-Франковской области — 62

  • В Ровенской области — 64

  • В Виннициький области — 63

  • В Закарпатской области — 64

  • В Киевской области — 69

  • В Черниговской области — 57

  • В Харьковской области — 56

  • В Луганской области — 37

  • В Одесской области — 91

  • В Чернивеський области — 52

  • В Запорожской области — 67

  • В Херсонской области — 49

  • В Тернопольской области — 55

  • В Хмельницкой области — 60

  • В Донецкой области — 66

  • В Житомирской области — 65.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Источник: Ракурс


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