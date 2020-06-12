Децентрализация: стало известно, сколько районов оставил Кабмин в каждой области

https://racurs.ua/n139625-kabmin-odobril-plan-obrazovaniya-rayonov-stalo-izvestno-skolko-ih-budet-v-kajdoy-oblasti-spisok.html

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Децентрализация в Украине вышла на завершающий этап. Сегодня на заседании правительства был одобрен план образования новых районов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы.

Мы в октябре должны провести местные выборы согласно новому административному делению, чтобы страна могла двигаться дальше в части улучшения сервиса государства для граждан. Тормозить и затягивать процесс нельзя… Общины должны стать современными и соответствовать потребностям людей, — отметил глава правительства.

По его словам, сейчас на карте существует 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше.

Существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века. Они не отвечают современным стандартам. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 тыс. человек, а есть районы, где проживает свыше 180 тыс. Это создает значительные перекосы и сложности в управлении, — подчеркнул Шмыгаль.

В постановлении Кабмина предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым — 10 районов,

Винницкая область — 5 районов,

Волынская область — 4 района,

Днепропетровская — 6 районов,

Донецкая область — 8 районов,

Житомирская область — 4 района,

Закарпатская область — 5 районов,

Запорожская область — 5 районов,

Ивано-Франковская область — 5 районов,

Киевская область — 6 районов,

Кировоградская область — 4 района,

Луганская область — 8 районов,

Львовская область — 7 районов,

Николаевская — 4 района,

Одесская — 6 районов,

Полтавская — 4 района,

Ровенская область — 4 района,

Сумская область — 5 районов,

Тернопольская область — 3 района,

Харьковская область — 7 районов,

Херсонская область — 3 района,

Хмельницкая область — 5 районов,

Черкасская область — 4 района,

Черновицкая область — 3 района,

Черниговская область — 4 района.

Относительно формирования ОТО принято следующее решение:

В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,

В Волынской области — 54

В Днепропетровской области — 86

В Сумской области — 51

В Николаевской области — 52

В Кировоградской области — 49

В Черкасской области — 67

В Ивано-Франковской области — 62

В Ровенской области — 64

В Виннициький области — 63

В Закарпатской области — 64

В Киевской области — 69

В Черниговской области — 57

В Харьковской области — 56

В Луганской области — 37

В Одесской области — 91

В Чернивеський области — 52

В Запорожской области — 67

В Херсонской области — 49

В Тернопольской области — 55

В Хмельницкой области — 60

В Донецкой области — 66

В Житомирской области — 65.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.