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Децентрализация: стало известно, сколько районов оставил Кабмин в каждой области
Кабмин одобрил план образования районов: стало известно, сколько их будет в каждой области (СПИСОК)https://racurs.ua/n139625-kabmin-odobril-plan-obrazovaniya-rayonov-stalo-izvestno-skolko-ih-budet-v-kajdoy-oblasti-spisok.htmlРакурс
Децентрализация в Украине вышла на завершающий этап. Сегодня на заседании правительства был одобрен план образования новых районов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы.
Мы в октябре должны провести местные выборы согласно новому административному делению, чтобы страна могла двигаться дальше в части улучшения сервиса государства для граждан. Тормозить и затягивать процесс нельзя… Общины должны стать современными и соответствовать потребностям людей, — отметил глава правительства.
По его словам, сейчас на карте существует 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше.
Существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века. Они не отвечают современным стандартам. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 тыс. человек, а есть районы, где проживает свыше 180 тыс. Это создает значительные перекосы и сложности в управлении, — подчеркнул Шмыгаль.
В постановлении Кабмина предусматривается формирование такого количества районов:
АР Крым — 10 районов,
Винницкая область — 5 районов,
Волынская область — 4 района,
Днепропетровская — 6 районов,
Донецкая область — 8 районов,
Житомирская область — 4 района,
Закарпатская область — 5 районов,
Запорожская область — 5 районов,
Ивано-Франковская область — 5 районов,
Киевская область — 6 районов,
Кировоградская область — 4 района,
Луганская область — 8 районов,
Львовская область — 7 районов,
Николаевская — 4 района,
Одесская — 6 районов,
Полтавская — 4 района,
Ровенская область — 4 района,
Сумская область — 5 районов,
Тернопольская область — 3 района,
Харьковская область — 7 районов,
Херсонская область — 3 района,
Хмельницкая область — 5 районов,
Черкасская область — 4 района,
Черновицкая область — 3 района,
Черниговская область — 4 района.
Относительно формирования ОТО принято следующее решение:
В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,
В Волынской области — 54
В Днепропетровской области — 86
В Сумской области — 51
В Николаевской области — 52
В Кировоградской области — 49
В Черкасской области — 67
В Ивано-Франковской области — 62
В Ровенской области — 64
В Виннициький области — 63
В Закарпатской области — 64
В Киевской области — 69
В Черниговской области — 57
В Харьковской области — 56
В Луганской области — 37
В Одесской области — 91
В Чернивеський области — 52
В Запорожской области — 67
В Херсонской области — 49
В Тернопольской области — 55
В Хмельницкой области — 60
В Донецкой области — 66
В Житомирской области — 65.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.