ГБР сегодня утром пришло с обысками в дом Владимира Омеляна, фото: Владимир Омелян

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Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня утром проводило обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в рамках досудебного расследования похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко, которое произошло 4 апреля 2014 года.

В доме, где проживает Омелян, ранее жил один из народных депутатов прошлых созывов, член «Партии регионов». Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Омелян в своем Фейсбуке сообщил, что этот дом бывший владелец продал еще в 2016 году.

Формально никаких обвинений в меня нет, ничего изъято не было, — отметил экс-министр.

По словам Омеляна, обыск проводился корректно, «хотя традиционно с автоматчиками». Он также заявил, что «получил привет от Зеленского» и заявил, что его семья также передает привет президенту.

Сергиенко проживал в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. 4 апреля 2014 года неизвестные лица проникли во двор его дома, избили и похитили владельца. На следующий день тело Сергиенко нашли в лесу в 15 км от города с наручниками на руках и следами пыток.

В мае 2017 года правоохранители задержали подозреваемого в организации похищения и убийства Сергиенко — Вадима Мельника, который в 2014 году был начальником охраны бывшего члена «Партии Регионов» Геннадия Бобова.

Родные Сергиенко утверждают, что журналист расследовал схемы с землей, которые вывели его на Бобова.

Напомним, к Омеляну с обысками пришли сегодня в 6.30.