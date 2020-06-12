Обшуки в Омеляна проводили через вбивство журналіста: екс-міністр передав привіт Зеленському

ДБР сьогодні вранці прийшло з обшуками до помешкання Володимира Омеляна, фото: Володимир Омелян

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Державне бюро розслідувань (ДБР) сьогодні вранці проводило обшуки в будинку екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна в межах досудового розслідування викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка, яке сталося 4 квітня 2014 року.

В будинку, де зараз проживає Омелян, раніше мешкав один із народних депутатів минулих скликань, член «Партії регіонів». Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу ДБР.

Омелян у своєму Фейсбуці повідомив, що цей будинок колишній власник продав ще у 2016 році.

Формально жодних звинувачень до мене немає, нічого вилучено не було, — зазначив екс-міністр.

За словами Омеляна, обшук проводився коректно, «хоча традиційно з автоматниками». Він також заявив, що «отримав привіт» від Зеленського, і додав, що його родичі, які були вдома під час обшуку, теж передають вітання президенту.

Сергієнко проживав у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. 4 квітня 2014 року невідомі особи проникли у двір його будинку, побили та викрали власника. Наступного дня тіло Сергієнка знайшли в лісі за 15 км від міста з кайданками на руках та слідами катувань.

У травні 2017 року правоохоронці затримали підозрюваного в організації викрадення та вбивства Сергієнка — Вадима Мельника, який у 2014 році був начальником охорони колишнього члена «Партії Регіонів» Геннадія Бобова.

Рідні Сергієнка стверджують, що журналіст розслідував схеми із землею, які вивели його на Бобова.

Нагадаємо, до Омеляна з обшуками прийшли сьогодні о 6.30.