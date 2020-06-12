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Ракурс
«Поздравления» украинских контрразведчиков. Фото: СБУ

СБУ оригинально «поздравила» страну-агрессора с Днем России (ФОТО, ВИДЕО)

12 июн 2020, 11:41
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Служба безопасности Украины (СБУ) оригинально «поздравила» Российскую Федерацию с Днем России, который страна-агрессор отмечает сегодня.

Возле российского посольства в Киеве и консульства в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — красивый патриотический мурал. Об этом 12 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Telegram.

О поздравлении контрразведчиков у себя в Telegram написал и журналист Андрей Цаплиенко.

Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства — это легальная крыша для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране, — отметил журналист.

Как известно, с 1992 года в день принятия Декларации о «госсуверенитете РСФСР от СССР» — 12 июня в Российской Федерации отмечается праздник День России. В этот день президент РФ вручает премии в Кремле, на Красной площади в Москве проходят торжества.

«Поздравления» украинских контрразведчиков. Фото: Анатолий Цаплиенко

«Поздравления» украинских контрразведчиков. Фото: Анатолий Цаплиенко

Напомним, в марте Киевский горсовет решил расторгнуть договора с Российской Федерацией об аренде трех земельных участков в Киеве для строительства нового посольства в России, консульства и резиденции посла.

Источник: Ракурс


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