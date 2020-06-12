«Привітання» українських контррозвідників. Фото: СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) оригінально «привітала» Російську Федерацію з Днем Росії, який країна-агресор відзначає сьогодні.

Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал. Про це 12 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України у Telegram.

Про привітання контррозвідників у себе в Telegram написав і журналіст Андрій Цаплієнко.

Привітання з прозорим натяком, враховуючи, що російські диппредставництва — це легальний дах для агентури ФСБ і ГРУ в нашій країні, — зазначив журналіст.

Як відомо, з 1992 року в день прийняття Декларації про «держсуверенітет РРФСР від СРСР» — 12 червня — в Російській Федерації відзначається свято День Росії. Цього дня президент РФ вручає премії в Кремлі, на Красній площі в Москві проходять урочистості.

Нагадаємо, у березні Київська міськрада вирішила розірвати договори з Російською Федерацією про оренду трьох земельних ділянок у Києві для будівництва нового посольства Росії, консульства і резиденції посла.