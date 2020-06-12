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Децентралізація: стало відомо, скільки районів матиме кожна область в схваленому урядом плані

Уряд схвалив план утворення районів: стало відомо, скільки їх матиме кожна область (СПИСОК)

12 чер 2020, 12:14
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Децентралізація в Україні вийшла на завершальний етап. Сьогодні під час засідання уряду було схвалено план утворення нових районів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що формування районів стане завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи.

Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в частині покращення сервісу держави для громадян. Гальмувати та затягувати процес не можна… Громади повинні стати сучасними та відповідати потребам людей, — наголосив очільник уряду.

За його словами, зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити та створити втричі менше.

Існуючі райони України були сформовані ще при СРСР в першій половині минулого століття і не відповідають сучасним стандартам. Крім того, у нас є райони, де проживає трохи більше 5 тис. осіб, а є райони, де проживає понад 180 тис. Це створює значні перекоси і складнощі в управлінні, — наголосив Шмигаль.

У постанові Кабміну передбачається формування такої кількості районів:

  • АР Крим — 10 районів,

  • Вінницька область — 5 районів,

  • Волинська область — 4 райони

  • Дніпропетровська — 6 районів

  • Донецька область — 8 районів

  • Житомирська — 4 райони

  • Закарпатська область — 5 районів

  • Запорізька область — 5 районів

  • Івано-Франківська область — 5 районів

  • Київська область — 6 районів

  • Кіровоградська область — 4 райони

  • Луганська — 8 районів

  • Львівська область — 7 районів

  • Миколаївська — 4 райони

  • Одеська — 6 районів

  • Полтавська — 4 райони

  • Рівненська область — 4 райони

  • Сумська область — 5 районів

  • Тернопільська область — 3 райони

  • Харківська область — 7 районів

  • Херсонська область — 3 райони

  • Хмельницька область — 5 районів

  • Черкаська область — 4 райони

  • Чернівецька область — 3 райони

  • Чернігівська область — 4 райони.

Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:

  • У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,

  • У Волинській області — 54 т.г.,

  • У Дніпропетровській області — 86 т.г.,

  • У Сумській області — 51 т. г,

  • У Миколаївській області — 52 т.г.,

  • У Кіровоградській області — 49 т.г.,

  • У Черкаській області — 67 т.г.,

  • В Івано-Франківській області — 62 т.г.,

  • У Рівненській області — 64 т.г.,

  • У Вінниціькій області — 63 т.г.,

  • У Закарпатській області — 64 т.г.,

  • У Київській області — 69 т.г.,

  • У Чернігівській області — 57 т.г.,

  • У Харківській області — 56 т.г.,

  • У Луганській області — 37 т.г.

  • В Одеській області — 91 т.г.,

  • У Чернівеській області — 52 т.г.,

  • У Запорізькій області — 67 т.г.,

  • У Херсонській області — 49 т.г.,

  • У Тернопільській області — 55 т.г.,

  • У Хмельницькій області — 60 т.г.,

  • У Донецькій області — 66 т.г.,

  • У Житомирській області — 65 т.г.

Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.

Джерело: Ракурс


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