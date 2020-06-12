Децентралізація: стало відомо, скільки районів матиме кожна область в схваленому урядом плані

https://racurs.ua/ua/n139625-uryad-shvalyv-plan-stvorennya-rayoniv-stalo-vidomo-skilky-yih-matyme-kojna-oblast-spysok.html

Ракурс

Децентралізація в Україні вийшла на завершальний етап. Сьогодні під час засідання уряду було схвалено план утворення нових районів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що формування районів стане завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи.

Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в частині покращення сервісу держави для громадян. Гальмувати та затягувати процес не можна… Громади повинні стати сучасними та відповідати потребам людей, — наголосив очільник уряду.

За його словами, зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити та створити втричі менше.

Існуючі райони України були сформовані ще при СРСР в першій половині минулого століття і не відповідають сучасним стандартам. Крім того, у нас є райони, де проживає трохи більше 5 тис. осіб, а є райони, де проживає понад 180 тис. Це створює значні перекоси і складнощі в управлінні, — наголосив Шмигаль.

У постанові Кабміну передбачається формування такої кількості районів:

АР Крим — 10 районів,

Вінницька область — 5 районів,

Волинська область — 4 райони

Дніпропетровська — 6 районів

Донецька область — 8 районів

Житомирська — 4 райони

Закарпатська область — 5 районів

Запорізька область — 5 районів

Івано-Франківська область — 5 районів

Київська область — 6 районів

Кіровоградська область — 4 райони

Луганська — 8 районів

Львівська область — 7 районів

Миколаївська — 4 райони

Одеська — 6 районів

Полтавська — 4 райони

Рівненська область — 4 райони

Сумська область — 5 районів

Тернопільська область — 3 райони

Харківська область — 7 районів

Херсонська область — 3 райони

Хмельницька область — 5 районів

Черкаська область — 4 райони

Чернівецька область — 3 райони

Чернігівська область — 4 райони.

Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:

У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,

У Волинській області — 54 т.г.,

У Дніпропетровській області — 86 т.г.,

У Сумській області — 51 т. г,

У Миколаївській області — 52 т.г.,

У Кіровоградській області — 49 т.г.,

У Черкаській області — 67 т.г.,

В Івано-Франківській області — 62 т.г.,

У Рівненській області — 64 т.г.,

У Вінниціькій області — 63 т.г.,

У Закарпатській області — 64 т.г.,

У Київській області — 69 т.г.,

У Чернігівській області — 57 т.г.,

У Харківській області — 56 т.г.,

У Луганській області — 37 т.г.

В Одеській області — 91 т.г.,

У Чернівеській області — 52 т.г.,

У Запорізькій області — 67 т.г.,

У Херсонській області — 49 т.г.,

У Тернопільській області — 55 т.г.,

У Хмельницькій області — 60 т.г.,

У Донецькій області — 66 т.г.,

У Житомирській області — 65 т.г.

Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.