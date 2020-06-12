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Децентралізація: стало відомо, скільки районів матиме кожна область в схваленому урядом плані
Уряд схвалив план утворення районів: стало відомо, скільки їх матиме кожна область (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n139625-uryad-shvalyv-plan-stvorennya-rayoniv-stalo-vidomo-skilky-yih-matyme-kojna-oblast-spysok.htmlРакурс
Децентралізація в Україні вийшла на завершальний етап. Сьогодні під час засідання уряду було схвалено план утворення нових районів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що формування районів стане завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи.
Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в частині покращення сервісу держави для громадян. Гальмувати та затягувати процес не можна… Громади повинні стати сучасними та відповідати потребам людей, — наголосив очільник уряду.
За його словами, зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити та створити втричі менше.
Існуючі райони України були сформовані ще при СРСР в першій половині минулого століття і не відповідають сучасним стандартам. Крім того, у нас є райони, де проживає трохи більше 5 тис. осіб, а є райони, де проживає понад 180 тис. Це створює значні перекоси і складнощі в управлінні, — наголосив Шмигаль.
У постанові Кабміну передбачається формування такої кількості районів:
АР Крим — 10 районів,
Вінницька область — 5 районів,
Волинська область — 4 райони
Дніпропетровська — 6 районів
Донецька область — 8 районів
Житомирська — 4 райони
Закарпатська область — 5 районів
Запорізька область — 5 районів
Івано-Франківська область — 5 районів
Київська область — 6 районів
Кіровоградська область — 4 райони
Луганська — 8 районів
Львівська область — 7 районів
Миколаївська — 4 райони
Одеська — 6 районів
Полтавська — 4 райони
Рівненська область — 4 райони
Сумська область — 5 районів
Тернопільська область — 3 райони
Харківська область — 7 районів
Херсонська область — 3 райони
Хмельницька область — 5 районів
Черкаська область — 4 райони
Чернівецька область — 3 райони
Чернігівська область — 4 райони.
Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:
У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,
У Волинській області — 54 т.г.,
У Дніпропетровській області — 86 т.г.,
У Сумській області — 51 т. г,
У Миколаївській області — 52 т.г.,
У Кіровоградській області — 49 т.г.,
У Черкаській області — 67 т.г.,
В Івано-Франківській області — 62 т.г.,
У Рівненській області — 64 т.г.,
У Вінниціькій області — 63 т.г.,
У Закарпатській області — 64 т.г.,
У Київській області — 69 т.г.,
У Чернігівській області — 57 т.г.,
У Харківській області — 56 т.г.,
У Луганській області — 37 т.г.
В Одеській області — 91 т.г.,
У Чернівеській області — 52 т.г.,
У Запорізькій області — 67 т.г.,
У Херсонській області — 49 т.г.,
У Тернопільській області — 55 т.г.,
У Хмельницькій області — 60 т.г.,
У Донецькій області — 66 т.г.,
У Житомирській області — 65 т.г.
Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.