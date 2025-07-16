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Ракурс
Денис Шмигаль (у центрі), фото: Денис Шмигаль

Разом ми вистояли й втримали країну — Шмигаль про п’ять років уряду

16 лип 2025, 19:58
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Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого сьогодні, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку, опублікував у своєму Telegram-каналі повідомлення, в якому подякував команді Кабінету міністрів, на чолі якої перебував п’ять років.

Багато викликів, важкі рішення, невпинна робота. Але передусім — це про людей, з якими ми пройшли цей шлях разом, — зазначив Шмигаль.

Дякую команді Кабінету Міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення, — додав він. — Разом ми вистояли й втримали країну.

Шмигаль перебував на посаді прем'єр-міністра з 4 березня 2020 року. Вчора, 15 липня 2025 року, він написав заяву про звільнення. Призначення Радою нового уряду очікується завтра, 17 липня.

Денис Шмигаль (у центрі), фото: Денис Шмигаль

Джерело: Ракурс


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