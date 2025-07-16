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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Добропіллю, фото: Дмитро Лубінець

росія скинула авіабомбу на магазин у Добропіллі — є загиблі (ФОТО)

16 лип 2025, 19:15
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Російські загарбники сьогодні, 16 липня, скинули авіабомбу на центр міста Добропілля на Донеччині — у годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, — зазначив він.

Лубінець наголошує, що це черговий свідомий удар рашистів по цивільних.

росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії! — наголосив він.

Наслідки російського авіаудару по Добропіллю, фото: Дмитро Лубінець

Джерело: Ракурс


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