росія скинула авіабомбу на магазин у Добропіллі — є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207849-rosiya-skynula-aviabombu-na-magazyn-u-dobropilli-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 липня, скинули авіабомбу на центр міста Добропілля на Донеччині — у годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, — зазначив він.
Лубінець наголошує, що це черговий свідомий удар рашистів по цивільних.
росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії! — наголосив він.