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Ракурс
Наслідки російського обстрілу у Дружківці, фото: ДСНС

На Донеччині вибухова хвиля пошкодила пожежно-рятувальну частину (ФОТО)

16 лип 2025, 16:57
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У Дружківці на Донеччині в результаті чергового обстрілу міста ворогом вибуховою хвилею пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража, — розповіли у відомстві. — На щастя, особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла".

У ДСНС наголошують, що це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога.

Наслідки російського обстрілу у Дружківці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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