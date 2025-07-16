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Ракурс
Чисельність співробітників СБУ зросте, фото: tOrange.biz

Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб

16 лип 2025, 16:33
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Верховна Рада підтримала збільшення чисельності співробітників СБУ на 10 тис. осіб.

За відповідний законопроект № 13353 проголосували 311 народних обранців.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Законопроектом пропонується:

  • надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
  • створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
  • збільшити загальну чисельність СБУ у мирний час — з 27 тис. осіб до 37 тис. осіб., в особливий період — з 31 тис. осіб до 41 тис. осіб. Центр спецоперацій «А» має налічувати не менше 10 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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