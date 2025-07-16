Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ на 10 тис. осіб

Чисельність співробітників СБУ зросте, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/ua/n207844-rada-progolosuvala-za-zbilshennya-chyselnosti-sbu-na-10-tys-osib.html

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Верховна Рада підтримала збільшення чисельності співробітників СБУ на 10 тис. осіб.

За відповідний законопроект № 13353 проголосували 311 народних обранців.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Законопроектом пропонується: