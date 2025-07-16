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Численность сотрудников СБУ вырастет, фото: tOrange.biz
Рада проголосовал за увеличение численности СБУ на 10 тыс. человекhttps://racurs.ua/n207844-rada-progolosoval-za-uvelichenie-chislennosti-sbu-na-10-tys-chelovek.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала збільшення чисельності співробітників СБУ на 10 тис. осіб.
За відповідний законопроект № 13353 проголосували 311 народних обранців.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
Законопроектом пропонується:
- надати військовослужбовцям СБУ право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони;
- створити замість підрозділу боротьби з тероризмом Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність;
- збільшити загальну чисельність СБУ у мирний час — з 27 тис. осіб до 37 тис. осіб., в особливий період — з 31 тис. осіб до 41 тис. осіб. Центр спецоперацій «А» має налічувати не менше 10 тис. осіб.
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