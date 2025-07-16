Рада отправила в отставку Шмыгаля и правительство

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Денис Шмигаль, фото: КМУ
Рада отправила в отставку Шмыгаля и правительствоhttps://racurs.ua/n207843-rada-otpravila-v-otstavku-shmygalya-i-pravitelstvo.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.
За відставку Шмигаля проголосував 261 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином зараз всі міністри мають статус виконувача обов’язків. Голосування за новий Кабмін очікується завтра, 17 липня.
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