Рада отправила в отставку Шмыгаля и правительство

Денис Шмигаль, фото: КМУ

https://racurs.ua/n207843-rada-otpravila-v-otstavku-shmygalya-i-pravitelstvo.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.

За відставку Шмигаля проголосував 261 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином зараз всі міністри мають статус виконувача обов’язків. Голосування за новий Кабмін очікується завтра, 17 липня.