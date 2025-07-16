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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Рада отправила в отставку Шмыгаля и правительство

16 июл 2025, 15:52
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.

За відставку Шмигаля проголосував 261 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Таким чином зараз всі міністри мають статус виконувача обов’язків. Голосування за новий Кабмін очікується завтра, 17 липня.

Источник: Ракурс


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