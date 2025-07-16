Нардепы устроили драку в Верховной Раде. Скриншот с видео

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Сутичка у сесійній залі Верховної Ради сталася у середу, 16 липня.

Народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев влаштували штовханину, коли депутат від «Європейської Солідарності» хотів заблокувати трибуну. Відео конфліктної ситуації народний депутат Ярослав Железняк опублікував у Telegram.

Зазначається, що парламент розглядав законопроект № 13157 про контроль над промисловим забрудненням. До документу хотіли внести правку про мито на вивіз сої та ріпаку, проти чого виступає Гончаренко.

Нардеп від «ЄС» піж вигуки «Блокування!» пішов до трибуни, коли там виступав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Почалася штовханина після недовгої сварки. Потім Гончаренко повернувся на своє місце, але згодом знову пригрозив заблокувати трибуну.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада 16-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації. «За» продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів. Проти був один — нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.