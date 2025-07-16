рф ночью атаковала завод польской компании. Фото:

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Ракурс

Російський обстріл Вінниці в ніч на 16 липня зачепив і польський завод.

Російські окупанти цілеспрямовано атакували безпілотниками завод польської компанії Barlinek. Удар був навмисним й здійснювався з трьох напрямків. Внаслідок атаки є поранені, серед яких двоє з важкими опіками. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив у соцмережі Х.

Українські служби, а також наше консульство, вживають заходів. Злочинна війна путіна наближається до наших кордонів, — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня рф завдала чергового масштабного удару по Україні. Ворог застосував балістичну ракету типу «Іскандер-М» та близько 400 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів. Українська ППО знищила 198 дронів, а 145 зникли з радарів.

Основний напрямок удару припав на Харків, Кривий Ріг, Одеську та Вінницьку області. Загалом Вінниччину вночі атакували 28 ворожих БпЛА. Орієнтовно 18 цілей знищили протиповітряна оборона.

Обстріл призвів до пошкодження чотирьох житлових будинків в областіцивільної інфраструктурт та об'єктів промисловості.