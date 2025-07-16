Франция отказалась от проекта Трампа по закупке оружия для ВСУ. Фото:

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Ракурс

Франція не приєднається до постачання американської зброї для України.

Хоч Сполучені Штати Америки домовилися з союзниками з Європи про американської зброї для України через структури НАТО, але Париж вирішив не долучатися до цієї ініціативи. Про це повідомило видання Politico.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон вже давно закликає Євросоюз розвивати власну оборонну промисловість і купувати локальне. Саме тому, на думку джерел видання, країна не долучилась до ініціативи президента США Дональда Трампа.

Крім того, Франція нині змушена скорочувати бюджетні витрати та боротися з дефіцитом, що ускладнює нарощування витрат на оборону.

Італія також не купуватиме американську зброю для України. Видання La Stampa поінформувало, що Рим не має бюджету для таких закупівель. Натомість країна готова допомогти з логістикою та доставкою озброєння в Україну.

Наразі офіційно про підтримку ініціативи Трампа з постачання американської зброї Україні через союзників по НАТО заявили Велика Британія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія. Їхню ініціативу публічно підтримали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Натомість Чехія вирішила утриматися від ініціативи, зосередившись на програмі з постачання артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що ЗСУ отримуватимуть озброєння зі США через структури НАТО. Витрати на зброю покриватимуть країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Джерела: Politico, La Stampa