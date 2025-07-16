Фото: ОГП

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Керівництво філії «Укрзалізниці» у Вінницькій області погоріло на багатомільйонній розтраті.

Зловмисників викрили на розтраті 22 млн грн, що були виділені для оплати праці працівників. Організували схему директор філії, двоє його заступників та головний бухгалтер. З 2022 року вони вносили до бухгалтерської документації відомості про нарахування працівникам апарату управління філії доплати за бригадним підрядом, виплата якої на період дії воєнного стану в Україні обмежена. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Виявилося, що ділки нараховували «надбавки» працівникам, які не були залучені до робіт, пов’язаних з рухом потягів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. Частину грошей посадовці звертали на свою користь.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення — ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Суд вже арештував нерухомість, транспортні засоби та земельну ділянку директора, а також головного бухгалтера.

Трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, 9 липня СБУ затримала заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби «заробляв» на ухилянтах та іноземних мігрантах. За гроші він оформлював ухилянтів «публічними дипломатами».