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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Рада відправила у відставку Шмигаля та уряд

16 лип 2025, 15:52
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.

За відставку Шмигаля проголосував 261 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Таким чином зараз всі міністри мають статус виконувача обов’язків. Голосування за новий Кабмін очікується завтра, 17 липня.

Джерело: Ракурс


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