Рада відправила у відставку Шмигаля та уряд

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Денис Шмигаль, фото: КМУ
Рада відправила у відставку Шмигаля та урядhttps://racurs.ua/ua/n207843-rada-vidpravyla-u-vidstavku-shmygalya-ta-uryad.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним у відставку автоматично йде весь уряд.
За відставку Шмигаля проголосував 261 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таким чином зараз всі міністри мають статус виконувача обов’язків. Голосування за новий Кабмін очікується завтра, 17 липня.
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