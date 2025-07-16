Последствия российских обстрелов в Дружковке, фото: ГСЧС

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У Дружківці на Донеччині в результаті чергового обстрілу міста ворогом вибуховою хвилею пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Про це сьогодні, 16 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У службових приміщеннях частково обвалилася стеля, на 18 вікнах вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража, — розповіли у відомстві. — На щастя, особовий склад не постраждав. Пожежно-рятувальна техніка вціліла".

У ДСНС наголошують, що це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу пожежно-рятувальних підрозділів з боку ворога.