Последствия российского авиаудара по Доброполью, фото: Дмитрий Лубинец

https://racurs.ua/n207849-rossiya-sbrosila-aviabombu-na-magazin-v-dobropole-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 липня, скинули авіабомбу на центр міста Добропілля на Донеччині — у годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, — зазначив він.

Лубінець наголошує, що це черговий свідомий удар рашистів по цивільних.