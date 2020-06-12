Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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В Киеве собираются усилить карантинные мероприятия из-за эпидемиологической ситуации.

Летний сезон не принес уменьшения количества зараженных COVID-19, поэтому ослабление карантина будут пересматривать. Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать соответствующее решение. Могут усилить ряд ограничений, которые были ослаблены с 23 мая. Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24».

Бондаренко добавил, что сейчас речь не идет о возобновлении работы ресторанов и кафе в помещениях. Также рано говорить о полноценном открытии заведений культуры.

Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня, — заявил советник Кличко.

Напомним, в Киеве коронавирус массово выявляют у сотрудников столичных магазинов, ресторанов и баров. Кроме того, ежедневно фиксируется 50−70 нарушений ресторанами карантинных мероприятий.