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Карантин в Україні. Фото: Ракурс

Карантин у Києві можуть посилити через епідеміологічну ситуацію — радник Кличка

12 чер 2020, 10:05
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У Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію.

Літній сезон не приніс зменшення кількості заражених COVID-19, тому послаблення карантину будуть переглядати. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій буде приймати відповідне рішення. Можуть посилити низку обмежень, які були послаблені з 23 травня. Про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Бондаренко додав, що наразі не йдеться про відновлення роботи ресторанів та кафе в приміщеннях. Також рано казати про повноцінне відкриття закладів культури.

Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня, — заявив радник Кличка.

Нагадаємо, у Києві коронавірус масово виявляють у співробітників столичних магазинів, ресторанів і барів. Окрім того, щодня фіксується 50−70 порушень ресторанами карантинних заходів.

Джерело: Ракурс


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