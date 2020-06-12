Штормове попередження в Україні оголосили синоптики. Фото: Ракурс

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Штормове попередження в Україні оголосили на п’ятницю, 12 червня.

Оголошено жовтий рівень небезпечності. Під час цього рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Несприятливі погодні умови сьогодні очікуються у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах прогнозують град та шквали 15−20 м/с. У Карпатах місцями очікуються значні дощі.

Нагадаємо, складні погодні умови призвело до руйнувань та підтоплень інфраструктури в Закарпатській області. А в Львівській області внаслідок падіння дерева через буревій загинула жінка.