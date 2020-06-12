Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Фото: Ракурс

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Штормовое предупреждение в Украине объявили на пятницу, 12 июня.

Объявлен желтый уровень опасности. Во время этого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия сегодня ожидаются в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. Синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с. В Карпатах местами ожидаются значительные дожди.

Напомним, сложные погодные условия привело к разрушениям и подтоплений инфраструктуры в Закарпатской области. А во Львовской области в результате падения дерева из-за урагана погибла женщина.