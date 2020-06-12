В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Всеосвіта»

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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве в этом году власти города решили сделать необязательным для тех выпускников, кто не собирается в этом году поступать в вузы. Несмотря на критику Министерства образования, местные власти не хотят отказываться от данной идеи.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга о ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в столице.

По словам Кличко, у местных властей есть полномочия принимать такие решения. Мэр Киева отмечает, что эпидемиологическая ситуация в настоящее время сложная.

И это должны понять и в Министерстве образования, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у директора столичной школы № 197 в Святошинском районе. Женщину, а также ее ближайших родственников, госпитализировали. У мужа больной обнаружили воспаление легких.

Среди контактных лиц больной, в частности, 52 учащихся 11-х классов, которые работали в консультативных группах по подготовке к ВНО. К пробному ВНО их допустят только в случае отрицательного ПЦР-теста.

На этой неделе коронавирус также обнаружили у учителя школы № 253 и учителя гимназии № 154. Их контактных лиц устанавливают и отправляют на самоизоляцию.

Я убежден, чтобы не рисковать и не подвергать опасности выпускников, решение о необязательности сдачи ВНО — взвешенное и правильное, — отметил Кличко.

Напомним, Кличко сегодня заявил, что часть ранее отмененных карантинных ограничений в столице могут вернуть, если показатель заболеваемости коронавирусом повысится.