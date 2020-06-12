Кабмин разрешил украинцам летать за границу с 15 июня. Фото: vcrti.com.ua

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Кабинет министров Украины своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних двух дней.

Эти изменения позволят восстановить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение. Об этом 12 июня сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По словам министра, украинцев с 15 июня готовы принимать без ограничений на границе Албания и США. Турцию граждане Украины могут посещать без ограничений на границе и тестированием по прибытию. Великобританию можно посещать с соблюдением карантина 14 дней. А с 27 июня можно посещать Тунис — с тестированием по прибытию.

Криклий добавил, что правительство рассмотрит возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине. Если эпидемическая ситуация в Украине улучшится, то Кипр, Черногория, Грузия и Греция рассмотрят возможность разрешить въезд украинцам с 1 июля.

Кроме того, «Зеркало недели» со ссылкой на вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пишет, что КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом заработают с 15 июня.

Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня, — заявил он.

Напомним, авиасообщение между Турцией и Украиной откроется на две недели раньше, чем это ранее заявляли в Стамбуле. Турция возобновляет полеты с 40 странами уже с 10 июня.