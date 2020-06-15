В «Борисполе» показали первый прилетевший в Украину самолет. Фото: Novinite.ru

https://racurs.ua/n139724-v-borispole-pokazali-pervyy-priletevshiy-v-ukrainu-samolet-video.html

Ракурс

Ослабление карантина в Украине предусматривает и возобновление с 15 июня международного авиасообщения. Сегодня утром в аэропорту «Борисполь» встречали первый с момента введения карантина регулярный международный авиарейс.

Момент посадки самолета пресс-служба аэропорта сняла на камеру. Видео появилось в Facebook.

На сегодняшний день из международного аэропорта «Борисполь» запланировано 15 рейсов, четыре из них — на прилет и на вылет — международные. Два рейса в Минск, один рейс в Дубай, один рейс в Амстердам. Кроме того, аэропорт примет специальный рейс из Индии, который заберет на родину индийских студентов.

Пока что в аэропорту будет работать только терминал D, а рестораны и Duty Free будут функционировать с учетом требований правил соблюдения дистанции.

Попасть в здание аэропорта смогут только пассажиры с посадочным талоном, экипажи и работники аэропорта. Остальные посетители смогут зайти в терминал только в особых случаях. Например, для сопровождения пассажиров с ограниченной подвижностью или детей, вылетающих без сопровождения взрослых.

Возобновляют работу бизнес-залы для ожидания рейсов, в частности, премьер VIP-зал. При этом пассажиры международных рейсов смогут воспользоваться лишь одним из четырех бизнес залов.

Внутри терминала не будут работать комнаты для курения и детские игровые площадки. Не будут также продавать журналы, газеты и другую печатную продукцию.

По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 15 июня доступные рейсы международного авиасообщения в:

Албанию, США — без ограничений на границе и без тестирования;

Великобританию — карантин 14 дней;

Турцию — без ограничений на границе, тестирование по прибытию;

Тунис с 27 июня, с прохождением тестирования по прибытию.

После улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия границ с:

Кипром и Черногорией — ситуация будет пересматриваться раз в неделю;

Грузией и Грецией — с 1 июля.

Как ранее писал «Ракурс», в Международной ассоциации гражданской авиации разработали рекомендации, которые придется выполнять перевозчикам и пассажирам после выхода из карантина. В аэропорту пассажиры должны будут предъявить справку о состоянии здоровья и пройти начальную проверку температуры.