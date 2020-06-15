В «Борисполе» показали первый «послекарантинный» самолет, прилетевший в Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139724-v-borispole-pokazali-pervyy-priletevshiy-v-ukrainu-samolet-video.htmlРакурс
Ослабление карантина в Украине предусматривает и возобновление с 15 июня международного авиасообщения. Сегодня утром в аэропорту «Борисполь» встречали первый с момента введения карантина регулярный международный авиарейс.
Момент посадки самолета пресс-служба аэропорта сняла на камеру. Видео появилось в Facebook.
На сегодняшний день из международного аэропорта «Борисполь» запланировано 15 рейсов, четыре из них — на прилет и на вылет — международные. Два рейса в Минск, один рейс в Дубай, один рейс в Амстердам. Кроме того, аэропорт примет специальный рейс из Индии, который заберет на родину индийских студентов.
Пока что в аэропорту будет работать только терминал D, а рестораны и Duty Free будут функционировать с учетом требований правил соблюдения дистанции.
Попасть в здание аэропорта смогут только пассажиры с посадочным талоном, экипажи и работники аэропорта. Остальные посетители смогут зайти в терминал только в особых случаях. Например, для сопровождения пассажиров с ограниченной подвижностью или детей, вылетающих без сопровождения взрослых.
Возобновляют работу бизнес-залы для ожидания рейсов, в частности, премьер VIP-зал. При этом пассажиры международных рейсов смогут воспользоваться лишь одним из четырех бизнес залов.
Внутри терминала не будут работать комнаты для курения и детские игровые площадки. Не будут также продавать журналы, газеты и другую печатную продукцию.
По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 15 июня доступные рейсы международного авиасообщения в:
- Албанию, США — без ограничений на границе и без тестирования;
- Великобританию — карантин 14 дней;
- Турцию — без ограничений на границе, тестирование по прибытию;
- Тунис с 27 июня, с прохождением тестирования по прибытию.
После улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия границ с:
- Кипром и Черногорией — ситуация будет пересматриваться раз в неделю;
- Грузией и Грецией — с 1 июля.
Как ранее писал «Ракурс», в Международной ассоциации гражданской авиации разработали рекомендации, которые придется выполнять перевозчикам и пассажирам после выхода из карантина. В аэропорту пассажиры должны будут предъявить справку о состоянии здоровья и пройти начальную проверку температуры.