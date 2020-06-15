У «Борисполі» показали перший літак, що прилетів до України. Фото: Novinite.ru

https://racurs.ua/ua/n139724-u-boryspoli-pokazaly-pershyy-litak-scho-pryletiv-do-ukrayiny-video.html

Ракурс

Послаблення карантину в Україні передбачає відновлення із 15 червня міжнародного авіасполучення. Сьогодні вранці в аеропорту «Бориспіль» зустрічали перший з моменту введення карантину регулярний міжнародний авіарейс.

Момент посадки літака прес-служба аеропорту зняла на камеру. Відео з’явилося у Facebook.

Сьогодні з міжнародного аеропорту «Бориспіль» заплановано 15 рейсів, чотири з них — на приліт і на виліт — міжнародні. Два рейси до Мінська, один рейс до Дубаю, один рейс до Амстердама. Окрім того, аеропорт прийме спеціальний рейс із Індії, який забере на батьківщину індійських студентів.

Поки що в аеропорту працюватиме тільки термінал D, а ресторани та Duty Free функціонуватимуть із урахуванням вимог правил дотримання дистанції.

Потрапити до будівлі аеропорту зможуть лише пасажири з квитком на літак, екіпажі та працівники аеропорту. Решта відвідувачів зможуть зайти до терміналу тільки в особливих випадках. Наприклад, для супроводу пасажирів із обмеженою рухливістю або дітей, що вилітають без супроводу дорослих.

Відновлюють роботу бізнес-зали для очікування рейсів, зокрема, прем'єр VIP-зал. Водночас пасажири міжнародних рейсів зможуть скористатися лише одним із чотирьох бізнес залів.

Всередині терміналу не працюватимуть кімнати для куріння та дитячі ігрові майданчики. Не будуть також продаватися журнали, газети та інша друкована продукція.

За інформацією міністра інфраструктури Владислава Криклія, із 15 червня доступні рейси міжнародного авіасполучення до:

Албанії, США — без обмежень на кордоні і без тестування;

Великої Британії — карантин 14 днів;

Туреччини — без обмежень на кордоні, тестування після прибуття;

Тунісу з 27 червня, з проходженням тестування після прибуття.

Після поліпшення епідемічної ситуації в Україні розглянуть можливість відкриття кордонів із:

Кіпром та Чорногорією — ситуація буде переглядатися раз на тиждень;

Грузією і Грецією — з 1 липня.

Як раніше писав «Ракурс», у Міжнародній асоціації цивільної авіації розробили рекомендації, які доведеться виконувати перевізникам і пасажирам після виходу з карантину. В аеропорту пасажири повинні будуть пред’явити довідку про стан здоров’я та пройти перевірку температури.