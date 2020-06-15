Новини Києва: велосипедисти влаштували лежачий протест під будівлею мерії

Велосипедисти влаштували «лежачий протест» під будівлею мерії Києва (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139723-velosypedysty-vlashtuvaly-lejachyy-protest-pid-budivleu-meriyi-kyieva-foto-video.htmlРакурс
Акція протесту велосипедистів сьогодні зранку розпочалася під стінами Київської міської держадміністрації (КМДА). Понад півсотні учасників «лежачого протесту» вимагають від столичної влади жорсткіше контролювати дотримання швидкісного режиму і скасувати норму, яка дозволяє не штрафувати водіїв за порушення швидкісних обмежень до 20 км/год.
Окрім цього, під час пікету учасники акції озвучили вимогу щодо непогодження запровадження ділянок у містах, з дозволеною швидкістю руху понад 50 км/год. Відповідне відео з вимогами велосипедистів оприлюднив у Фейсбук фотокореспондент Ян Доброносов.
Також протестувальники вимагають оголосити тендер на будівництво п’яти веломаршрутів.
Нагадаємо, у Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла понад у 2,5 рази. Нині сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві — майже 100 км. Окрім цього, нещодавно сталися три ДТП за участі велосипедистів, один з яких загинув.