Новини Києва: велосипедисти влаштували лежачий протест під будівлею мерії / Фото: Главком

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Акція протесту велосипедистів сьогодні зранку розпочалася під стінами Київської міської держадміністрації (КМДА). Понад півсотні учасників «лежачого протесту» вимагають від столичної влади жорсткіше контролювати дотримання швидкісного режиму і скасувати норму, яка дозволяє не штрафувати водіїв за порушення швидкісних обмежень до 20 км/год.

Окрім цього, під час пікету учасники акції озвучили вимогу щодо непогодження запровадження ділянок у містах, з дозволеною швидкістю руху понад 50 км/год. Відповідне відео з вимогами велосипедистів оприлюднив у Фейсбук фотокореспондент Ян Доброносов.

Також протестувальники вимагають оголосити тендер на будівництво п’яти веломаршрутів.

Нагадаємо, у Києві під час карантину кількість велосипедистів зросла понад у 2,5 рази. Нині сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у Києві — майже 100 км. Окрім цього, нещодавно сталися три ДТП за участі велосипедистів, один з яких загинув.