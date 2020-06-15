Вандали осквернили угорський меморіальний парк на Закарпатті, фото — Голос Карпат

https://racurs.ua/ua/n139722-vandaly-oskvernyly-ugorskyy-memorialnyy-park-na-zakarpatti-foto.html

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Вандали осквернили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу у Свалявському меморіальному парку.

Про це громада міста та поліція дізналася від Дьордя Дупка, секретаря ради Свалявського меморіального парку. Пошкоджене невідомими панно містить інформацію трьома мовами (українською, угорською, німецькою). Його зірвали та осквернили.

Свалявська поліція розшукує вандалів, а угорська громада міста вважає, що злочин «могли скоїти угорські ненависники».

У матеріалах експозиції докладно описано інтернування угорських та німецьких чоловіків у сталінські табори, яке здійснили органи НКВС восени 1944 року на підставі указу, виданого військовою радою 4-го Українського фронту.

В експозиції йдеться і про винищення закарпатської інтелігенції (угорської, швабської, руської, української, словацької) та священиків греко-католицької, римо-католицької, реформатської церков.

Офіційний Київ назвав подію провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбук заявив, що «хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною».

Попри усі словесні та фізичні провокації вірю, що Україна та Угорщина здатні знайти взаємоприйнятні рішення, щоб врегулювати спірні питання, не перетинаючи червоних ліній жодної зі сторін, — написав Кулеба.

Парк пам’яті жертв сталінського режиму у невеликому закарпатському місті Свалява заклали на місці, де відбулися трагічні події у 1944 році. Саме тут існував табір, у якому було ув’язнено тисячі людей. Зараз на цьому місці збудовано Меморіальну стіну пам’яті. Щорічно тут відбувається мітинг-реквієм на згадку про ці події.

Нагадаємо, що нещодавно українсько-угорські відносини знову опинилися в центрі уваги суспільства і медіа. Йшлося про намір створити на Закарпатті так званий «угорський район» з центром у Берегово.