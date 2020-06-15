Новости Закарпатья: Вандалы осквернили венгерский мемориальный парк в Сваляве, фото — Голос Карпат

https://racurs.ua/n139722-vandaly-oskvernili-vengerskiy-memorialnyy-park-na-zakarpate-foto.html

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Вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке.

Об этом община города и полиция узнала от Дердя Дупко, секретаря совета Свялявского мемориального парка. Поврежденное неизвестными панно содержит информацию на трех языках (украинском, венгерском, немецком). Его сорвали и осквернили.

Свалявская полиция разыскивает вандалов, а венгерская община города считает, что преступление «могли совершить венгерские ненавистники».

В материалах экспозиции подробно описано интернирование венгров и немцев в сталинские лагеря, которое осуществили органы НКВД осенью 1944 года на основании указа, изданного военным советом 4-го Украинского фронта.

В экспозиции говорится и об истреблении закарпатской интеллигенции (венгерской, швабской, украинской, словацкой) и священников греко-католической, римско-католической, реформатской церквей.

Официальный Киев назвал произошедшее провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Фейсбук заявил, что есть те, «кто хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией».

Несмотря на все словесные и физические провокации верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий одной из сторон, — написал Кулеба.

Парк памяти жертв сталинского режима в небольшом закарпатском городе Свалява заложили на месте, где произошли трагические события в 1944 году. Именно здесь существовал лагерь, в котором держали тысячи людей. Сейчас на этом месте построили Мемориальную стену памяти. Ежегодно здесь проходит митинг-реквием в память об этих событиях.

Напомним, что недавно украинско-венгерские отношения вновь оказались в центре внимания общества и СМИ. Речь шла о намерении создать на Закарпатье так называемый «венгерский район» с центром в Берегово.