«Слуга народа» в мэры Киева и Днепра планирует выдвинуть медиков. Фото: Олигарх Медиа

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Ракурс

Местные выборы, по мнению многих экспертов, будут трудными для партии «Слуга народа», которая успела за последние месяцы утратить высокий рейтинг. С выбором кандидатов от партии в мэры таких крупных городов, как Киев, Днепр, Харьков, Одесса и Львов, возникли трудности, потому что действующие мэры имеют высокие рейтинги. Поэтому партия «Слуга народа» решила прибегнуть к нестандартному решению.

По предварительным данным, на пост мэра Киева от «Слуги народа» хотят выдвинуть главного санитарного врача Виктора Ляшко, которого предложил сам президент Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

В мэры Днепра от «Слуги народа» может баллотироваться главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. В партии считают, что медики сейчас имеют высокие рейтинги и могут выйти победителями в борьбе за кресло мера.

Также в партии запустили центральный штаб для координации работы по подготовке к местным выборам. Его руководителем стала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, а диджитал-направлением в штабе занимается команда Михаила Федорова во главе с нардепом Михаилом Крячко.

Глава партии Александр Корниенко заявил, что центральный штаб будет формировать общую политику для региональных штабов, а также консультировать региональные штабы, в том числе и по вопросам подбора кандидатов. На местных выборах «Слуга народа» планирует задействовать 25 технологов-консультантов, с которыми политсила работала на парламентских выборах.

По информации СМИ, отбором будущих кандидатов от партии занимаются Корниенко и первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Как ранее писал «Ракурс», Киевскую областную организацию партии «Слуга народа» возглавил нардеп Александр Дубинский. Зеленский поставил перед ним задачу, чтобы Киевская область на местных выборах показала самый высокий результат партии по всей стране.