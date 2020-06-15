«Слуга народу» в мери Києва і Дніпра планує висунути медиків. Фото: Олігарх Медіа

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Ракурс

Місцеві вибори, на думку багатьох експертів, будуть важкими для партії «Слуга народу», яка встигла за останні місяці втратити високий рейтинг. Із вибором кандидатів від партії в мери таких великих міст, як Київ, Дніпро, Харків, Одеса та Львів, виникли труднощі, тому що діючі голови міст мають високі рейтинги. Тому партія «Слуга народу» вирішила вдатися до нестандартного рішення.

За попередніми даними, на пост мера Києва від «Слуги народу» хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам президент Володимир Зеленський, пише «РБК-Україна».

В мери Дніпра від «Слуги народу» може балотуватися головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. У партії вважають, що медики зараз мають високі рейтинги і можуть вийти переможцями в боротьбі за крісло мера.

Також у партії запустили центральний штаб для координації роботи з підготовки до місцевих виборів. Його керівником стала заступник голови фракції Євгенія Кравчук, а діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з нардепом Михайлом Крячком.

Голова партії Олександр Корнієнко заявив, що центральний штаб буде формувати спільну політику для регіональних штабів, а також консультувати регіональні штаби, зокрема щодо підбору кандидатів. На місцевих виборах «Слуга народу» планує задіяти 25 технологів-консультантів, із якими політсила працювала на парламентських виборах.

За інформацією ЗМІ, відбір майбутніх кандидатів від партії здійснюють Корнієнко та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Як раніше писав «Ракурс», Київську обласну організацію партії «Слуга народу» очолив нардеп Олександр Дубінський. Зеленський поставив перед ним завдання, щоб Київська область на місцевих виборах показала найвищий результат партії по всій країні.